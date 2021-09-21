Глава Евросовета заявил о необходимости усиливать оборонные возможности ЕС

ЕС на фоне ситуации с отказом Австралии от контракта с Францией на создание субмарин нужно прикладывать больше усилий на укрепление собственного оборонного потенциала, заявил в понедельник журналистам в ООН глава Евросовета Шарль Мишель, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Это не направлено против наших союзников, но, если мы будем более крепкими и стойкими, это означает: и наши альянсы (с другими странами) также будут сильнее", - цитируют его слова западные СМИ.

При этом он заявил, что в ситуации с расторжением соглашения Австралией с Францией США продемонстрировали недостаток надежности по отношению к своим европейским союзникам.

"Элементарные принципы для союзников - транспарентность и доверие, они идут вместе. А что мы видим? Мы видим явную нехватку транспарентности и благонадежности", - отметил Мишель.

Он также сказал, что ЕС надо лучше понять, какие именно намерения стояли за решением отменить контракт с Францией.