Макрон: соглашение AUKUS не повлияет на стратегию Франции в Индийском и Тихом океанах

Европа 28 сентября 2021 12:17 (UTC+04:00)
Макрон: соглашение AUKUS не повлияет на стратегию Франции в Индийском и Тихом океанах

Франция остается океанической державой, и решение Австралии променять договор с Парижем на соглашение с Великобританией и США не повлияет на ее стратегию в зоне Индийского и Тихого океанов. Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В разговоре с [президентом США Джо] Байденом я уже говорил, что австралийское соглашение не меняет стратегии Франции в Индо-Тихоокеанском пространстве", - заявил Макрон и отметил, что "Франция является индо-тихоокеанской державой".

Он добавил, что в октябре у него запланирован новый разговор с президентом США, в ходе которого будет продолжена дискуссия о дальнейших взаимоотношениях между странами.

Глава государства напомнил, что торговый контракт на французские подлодки предполагал их строительство в Австралии, поэтому эффект от его разрыва носит ограниченный характер для французской промышленности. "Выбор Австралии будет иметь последствия, и их предстоит определить в ближайшие недели. Но он не повлияет на индо-тихоокеанскую стратегию Франции", - сказал президент.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности (AUKUS). В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных подводных лодок по американской технологии, а также переоснастить свои вооруженные силы крылатыми ракетами производства США. Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Парижем на поставку подводных лодок на сумму более 50 млрд евро, заявив, что он больше не отвечает ее национальным интересам. Позднее австралийский министр обороны Питер Даттон анонсировал значительное расширение военного сотрудничества с США.

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