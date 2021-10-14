Число жертв стрелка с арбалетом в Норвегии возросло до пяти. Еще несколько человек находятся в больницах, за их жизнь борются врачи, передает Trend со ссылкой на Ren.tv.

Ранее сообщалось о четырех жертвах.

Уточняется, что один человек скончался, несмотря на все усилия медиков.

Напомним, о нападении человека с арбалетом на магазин в Норвегии стало известно вечером 13 октября. В результате нападения погибли и пострадали несколько человек. Подозреваемого задержали. На месте работают экстренные службы, мотивы преступника выясняют. Предположительно, у злоумышленника есть сообщники.

Какими мотивами руководствовался нападавший, пока не ясно. Полиция Норвегии не исключает, что речь может идти о теракте.