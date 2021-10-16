Четырех туристов нашли мертвыми в отеле в Албании

Четверо туристов найдены мертвыми в отеле на западе Албании. Об этом в субботу сообщило издание Albanian Daily News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, погибшие были выходцами из России. "Около 22:20 (00:20 GMT+4) в сауне отеля в [деревне] Керрет в [округе] Кавая были обнаружены тела четырех человек, выходцев из России. Все они задохнулись", - говорится в сообщении.

Других подробностей случившегося не приводится.