ЕС и Иран пока не планируют переговоров по ядерной сделке, но готовы оживить соглашение

Евросоюз и Иран не планируют переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в ближайшие дни, но полны решимости оживить это соглашение. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Все полны решимости вернуть СВПД, поэтому мы работаем усердно, чтобы вернуться в Вену. Кто-то был убежден, что в четверг будет встреча, но нет, не будет никакой встречи", - сказал он

При этом Боррель подчеркнул, что времени на переговоры мало. "Мы ясно дали понять иранцам, что время не на их стороне, и надо вернуться к переговорам как можно скорее", - отметил он.