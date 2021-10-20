В кабмине ФРГ сообщили, что ситуацию с ценами на газ обсудят на саммите ЕС

Ситуация с рекордным ростом цен на газ в Европе будет обсуждаться на предстоящем саммите ЕС. Об этом сообщил в среду источник в кабмине ФРГ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, главы государств и правительств Евросоюза "очень подробно" обсудят, "каковы причины [роста цен на энергоресурсы] и какие возможности имеют страны-члены для противодействия этому", а также последствия повышения цен для экономик.

Как уточнил источник, государства - члены Евросоюза, выступающие за контроль над ценами на энергоносители и вмешательство в ценовую рыночную политику, находятся в меньшинстве.

Кризис в газовой отрасли Европы обострился этой осенью после того, как спотовые цены на газ стали стремительно расти, превысили $1 000 за 1 тыс. куб. м и почти достигли $2 000 за 1 тыс. куб. м на фоне низкой заполненности газовых хранилищ.