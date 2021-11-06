Сбежавшие из самолета пассажиры временно парализовали работу аэропорта в Испании

Аэропорт Пальмы (автономное сообщество Балеарские острова) был вынужден приостановить работу на три часа из-за вышедших на взлетно-посадочную полосу пассажиров одного из рейсов. Об этом сообщила в субботу газета El País, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, инцидент произошел в пятницу в районе 20:30 по местному времени. Лайнер авиакомпании Air Arabia следовал из марокканского города Касабланка в Стамбул. Командир самолета принял решение совершить посадку в испанском аэропорту, поскольку одному из пассажиров якобы стало плохо. После приземления его доставили в больницу, однако медики не выявили никаких проблем. Полиция Испании задержала мужчину по подозрению в содействии нелегальной миграции и нарушении миграционного законодательства.

Одновременно с этим после посадки группа из 10 - 20 пассажиров без разрешения покинула самолет. Полиция задержала пять человек, однако предполагается, что большинство сбежавших смогли покинуть территорию аэропорта. Из-за нахождения людей на взлетно-посадочной полосе было принято решение приостановить работу воздушной гавани. В частности, были зафиксированы задержки рейсов, некоторые самолеты были направлены на посадку в другие аэропорты.

В 23:30 воздушная гавань Пальмы вновь возобновила работу. Испанские правоохранительные органы работают над версией, что все произошедшее было изначально спланировано для того, чтобы незаконно попасть на территорию королевства.