МВД Франции не исключает версию о теракте в связи с нападением на полицейских в Канне
Министерство внутренних дел Франции не исключает версию о теракте в связи с нападением на полицейский патруль в Канне. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел около 06:30 по парижскому времени. Злоумышленник, личность которого в настоящий момент устанавливается, подошел к полицейской машине, припаркованной недалеко от центрального комиссариата Канна, после чего открыл дверь автомобиля и попытался ранить ножом сначала одного сотрудника полиции, а затем его напарника. Их коллега, дежуривший вместе с ними, в ответ на это применил оружие.
По данным AFP, нападавший во время атаки упоминал имя пророка.
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