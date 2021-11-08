МВД Франции не исключает версию о теракте в связи с нападением на полицейских в Канне

Министерство внутренних дел Франции не исключает версию о теракте в связи с нападением на полицейский патруль в Канне. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел около 06:30 по парижскому времени. Злоумышленник, личность которого в настоящий момент устанавливается, подошел к полицейской машине, припаркованной недалеко от центрального комиссариата Канна, после чего открыл дверь автомобиля и попытался ранить ножом сначала одного сотрудника полиции, а затем его напарника. Их коллега, дежуривший вместе с ними, в ответ на это применил оружие.

По данным AFP, нападавший во время атаки упоминал имя пророка.