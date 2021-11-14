Грета Тунберг осталась недовольна итогами климатической конференции в Глазго

Шведская экоактивистка Грета Тунберг осталась недовольна результатами 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Тунберг отметила, что COP26 закончилась, но настоящая работа продолжается за пределами залов конференции. «Вот краткое изложение: Бла, бла, бла», — заявила она о результатах мероприятия.

Помимо этого, активистка предупредила своих соратников о том, что в СМИ могут появиться положительные оценки итогов конференции. Она подчеркнула, что стоит опасаться «цунами зеленой воды».