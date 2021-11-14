При пожаре в ковидном отделении больницы в Болгарии погибли три человека
Три человека погибли минувшей ночью при пожаре в ковидном отделении больницы города Сливен в Болгарии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Сигнал о пожаре в больнице поступил в 2:39, к месту происшествия были отправлены два пожарных автомобиля. Выяснилось, что возгорание произошло в палате на четвертом этаже, там были обнаружены два погибших и один пострадавший, который позднее умер. Остальные пациенты были эвакуированы.
Причины пожара пока не известны. Ведется расследование происшествия.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Цель предстоящего в Баку Международного бизнес-форума - представление инвестиционного потенциала Азербайджана (ФОТО)
Эрмитаж и Азербайджанский музей ковра представили уникальную инклюзивную экспозицию в Санкт-Петербурге (ФОТО/ВИДЕО)
Эльвин Ганиев рассказал о семейных традициях, связанных с Московской государственной консерваторией и Бакинской музыкальной академией (ФОТО)
Голос мира азербайджанцев в Париже - потрясающий концерт на престижной сцене Salle Gaveau (ВИДЕО, ФОТО)
Освобождение территорий Азербайджана создало возможности для развития Южного Кавказа, что тормозится действиями Ирана - независимая газета New Europe
Огромная честь и гордость! Агарагим Гулиев рассказал о первом выступлении на сцене Московской консерватории в честь 100-летия БМА (ФОТО)
Сергей Марков в Шуше: Нет никаких сомнений, что планы Президента Ильхама Алиева по восстановлению этой земли будут выполнены
Мировое сообщество должно осудить теракты, организованные властями Армении против Азербайджана – Питер Тейс
Сражающийся тар! Джавид Имамвердиев представил первую работу в качестве главного режиссера театра на музыку Полада Бюльбюльоглу (ВИДЕО)
Возбуждено уголовное дело по факту провокации армянских террористов против азербайджанских военнослужащих (ФОТО)