Меркель выступает против полного разрыва отношений ФРГ с Китаем

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель считает, что Германии не следует полностью разрывать отношения с Китаем, несмотря на растущую напряженность. Об этом она заявила в среду в интервью агентству Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Полное разъединение [с Китаем] было бы неправильным, это было бы вредно для нас", - отметила и.о. канцлера, добавив, что в свое время Германия слишком наивно подходила к партнерству и сотрудничеству с КНР. "Однако в настоящее время мы обращаем на это более пристальное внимание, и это правильно", - сказала Меркель.

Она также добавила, что государство должно защищать важнейшие части своей инфраструктуры, указав на новый германский закон об IT-безопасности, который, как отмечает агентство, создает значительные препятствия для производителей оборудования для сетей нового поколения, таких как китайская Huawei.

"Однако по моему мнению, всегда важно подчеркивать, что отдельные компании не должны быть исключены с самого начала. Нам нужна открытая система, где каждый оценивается по одним и тем же стандартам", - добавила Меркель.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай высоко ценит вклад Меркель в развитие двусторонних отношений Пекина и Берлина.

После парламентских выборов в Германии начался процесс формирования правящей коалиции. Пока новое правительство не будет приведено к присяге, полномочия канцлера останутся у Ангелы Меркель, которая покинет свой пост после 16 лет пребывания у власти.