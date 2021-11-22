Сотни тысяч зарядных станций для электрокаров создадут в Англии в ближайшие годы

Сотни тысяч зарядных станций для электромобилей будут созданы в Англии в ближайшие годы. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в выдержках речи, с которой премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон должен выступить в понедельник в штаб-квартире Конфедерации британской промышленности. Они были распространены канцелярией главы правительства.

"Это поворотный момент, мы не можем продолжать жить, как сейчас. Мы должны адаптировать нашу экономику к зеленой промышленной революции, - отмечается в заявлении Джонсона. - Мы потребуем, чтобы в новых домах и зданиях были зарядные станции для электрических автомобилей, и новые 145 тыс. зарядных станций будут установлены благодаря этому [изменению в] законодательстве".

Как уточняют в канцелярии главы правительства, законопроект на этот счет должен быть внесен в парламент уже в этом году, а новые нормативы вступить в силу уже со следующего года. После этого оборудование мест зарядки для автомобилей станет обязательным условием при возведении новых жилых и офисных зданий, а также при проведении капитального ремонта. По оценкам Даунинг-стрит, благодаря новым нормам 145 тыс. зарядных станций, которые упомянет Джонсон, должны появляться в стране каждый год. Для сравнения: всего до настоящего момента правительство приняло участие в создании 250 тыс. точек для зарядки электромобилей в Англии.

На данный момент речь идет об Англии, в которой проживает 85% населения Великобритании. Власти остальных административно-политических частей Соединенного Королевства - Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии - самостоятельно принимают решения относительно стандартов в области строительных норм и правил на своей территории. Однако, как показывает опыт, очень часто меры, применяемые в Англии, затем распространяются на все королевство.

В правительстве обещают, что в ближайшие десятилетия в Великобритании произойдет зеленая промышленная революция, которая позволит создать 440 тыс. рабочих мест, даст мощный импульс развитию национальной экономики, улучшит экологическую ситуацию в Соединенном Королевстве и увеличит конкурентоспособность его компаний на мировом рынке. Лондон рассчитывает на то, что к 2030 году бизнес вложит в зеленую трансформацию британской экономики и инфраструктуры свыше £90 млрд ($121 млрд по текущему курсу).

Помимо введения запрета на продажу новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году и поэтапного отказа от ископаемых видов топлива британская климатическая стратегия предусматривает активное развитие водородной энергетики и внедрение технологий улавливания и хранения углекислого газа. Правительство намерено активно вкладывать деньги в создание инновационных технологий, которые позволят экономически эффективно развивать эти два направления, а также профинансирует разработку новых видов авиационного топлива и способов долгосрочного хранения энергии.