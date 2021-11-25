Новая правящая коалиция ФРГ решила легализовать продажу марихуаны

Под руководством нового коалиционнного правительства в Германии могут легализовать продажу марихуаны всем взрослым гражданам. Ранее в стране была одобрена только реализация наркотика для тяжелобольных, передает Trend со ссылкой на РБК.

Коалиция Социал-демократической партии Германии, «Зеленых» и Свободной демократической партии, формирующая новое правительство ФРГ, пришла к соглашению о легализации в стране каннабиса (марихуаны). Это следует из опубликованного ими коалиционного соглашения.

«Мы вводим контролируемую продажу каннабиса взрослым для потребления в лицензированных магазинах. Это позволяет контролировать качество, предотвращает появление в нем опасных веществ и гарантирует защиту несовершеннолетних [от потребления наркотика]», — говорится в соглашении.

Партии договорились, что через четыре года коалиционное правительство проведет оценку того, какой социальный эффект оказало принятие такого законодательства. Одновременно в Германии должны быть расширены механизмы по проверке на наркотики и снижению вреда от потребления каннабиса.