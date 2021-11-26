Новая правящая коалиция Германии хочет упростить получение гражданства

Социал-демократическая партия Германии и «Союз 90/Зеленые», сформировавшие правящую коалицию в Бундестаге, планируют упростить приобретение германского гражданства - в том числе, допустить возможность наличия двойного гражданства, сообщает Reuters со ссылкой на коалиционное соглашение, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Мы создаем современную правовую систему, касающуюся получения гражданства. Для этого мы сделаем возможным множественное [двойное] гражданство и упростим получение гражданства Германии», - указано в соглашении.

Срок проживания в Германии для получения гражданства предполагается сократить с восьми лет до пяти. Также планируется пересмотреть положения о приеме в гражданство детей, рожденных от иностранцев.

«Дети, рожденные в Германии от родителей-иностранцев, становятся гражданами ФРГ при рождении, если один из родителей проживал в Германии на законных основаниях в течение пяти лет», - указано в соглашении.