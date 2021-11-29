Цена газа в Европе превысила $1100 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в понедельник поднялась выше $1100 за 1 тыс. куб. м. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1102 за 1 тыс. куб. м, или €94,3 за МВт*ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Общий рост цены газа в Европе по сравнению с началом дня превышает 7%.