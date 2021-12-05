"Омикрон" выявили у двоих пассажиров авиарейса в Румынии

Специалисты обнаружили "омикрон"-штамм у двоих пассажиров авиарейса, летевших из ЮАР в Румынию. По данным минздрава страны, мужчина и женщина приземлились в Бухаресте 30 ноября. Спустя время были получены результаты их анализов, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

"Подтверждают наличие нового штамма "омикрон" у двух пассажиров авиарейса из ЮАР, прибывших в Бухарест 30 ноября", – указано в сообщении.

В настоящее время оба пассажира находятся на изоляции в домашних условиях. В министерстве также указали, что ожидается результат анализов пробы третьего пассажира, который также может быть заражен "омикроном".

В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения призывает государства активно обмениваться информацией о новом штамме, проводить исследования и усилить эпидемиологический надзор.