В ФРГ впервые с февраля число умерших от последствий коронавируса за сутки превысило 500

Число пациентов в Германии, умерших от последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за прошедшие сутки впервые с февраля превысило 500 и составило 527. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Общее количество летальных исходов за все время пандемии в ФРГ достигло 104 047. Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в стране за минувшие 24 часа возросло на 69 601. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 6 291 621 жителя Германии. Выздоровели 5 225 700 человек.

Семидневный показатель распространения коронавируса в Германии (число случаев заражения в течение недели на 100 тыс. человек) немного снизился и составил 427,0. Днем ранее данный индекс равнялся 432,2. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 тыс. жителей в течение семи дней - важный индикатор для возможных ограничений общественной жизни - составляет 5,45.

2 декабря и.о. канцлера Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с премьер-министрами 16 федеральных земель, в которых также принял участие будущий глава правительства Олаф Шольц, объявила, что власти ФРГ договорились ограничить не привитым жителям доступ в магазины розничной торговли, за исключением аптек и супермаркетов. Ранее во всех регионах непривитым ограничили доступ в бары и рестораны. Кроме того, согласно новым правилам, невакцинированным людям разрешат встречаться только в небольшой компании - максимум с двумя гражданами из другого домохозяйства. На детей данное нововведение не распространяется.

Власти не собираются закрывать школы, вместо этого будет ужесточен масочный режим в учебных заведениях. Футбольные стадионы можно будет заполнять на 30%, культурные мероприятия смогут посещать максимум 5 тыс. человек одновременно. Предполагается привлечь к кампании по вакцинации работников аптек, чтобы сделать 30 млн прививок до конца декабря.