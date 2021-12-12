В скором времени в Сербию поступит батарея модернизированных комплексов ПВО "Панцирь"

Батарея российского модернизированного комплекса ПВО "Панцирь-С1М" прибывает в Сербию в скором времени. Об этом сообщил в субботу в эфире канала TV Pink президент Сербии Александар Вучич, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что у нас есть сейчас и чего не было раньше? У нас не было "Панциря", "Корнетов", у нас был один МиГ-29, который не всегда взлетал, сейчас у нас 14 серьезных истребителей МиГ-29 поколения 4+. Раньше у нас было в резерве четыре бомбардировщика "Орао" [Соко J-22], сейчас у нас их 10, и работаем еще над 4+4, чтобы было 18. Но сильнее всего укрепляет [оборону] ПВО, достаточно сказать, что у нас две батареи "Панцирь-С1" и прибывает еще одна батарея "Панциря", самого нового, модернизированного ["Панцирь-С1М"]", - заявил сербский лидер.

С 2018 года по февраль 2020 года Россия в качестве военно-технической помощи передала Сербии четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, три транспортных вертолета Ми-17В-5, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", 30 танков Т-72МС и 30 бронетранспортеров БРДМ-2МС.