Глава ЕК считает, что "омикрон" может стать доминирующим в ЕС к середине января

Омикрон-штамм коронавируса продолжает быстро распространяться в ЕС, и уже к середине января он может стать доминирующим, вытеснив дельта-штамм. Об этом заявила в среду председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента (ЕП) в Страсбурге. Трансляцию сессии ведет пресс-служба ЕП, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Меня беспокоит появление нового штамма "омикрон", который потенциально еще более заразный. Количество подтвержденных случаев заражения им увеличивается вдвое каждые 2-3 дня, это очень быстро. Нам сообщили, что "омикрон" может стать доминирующим штаммом в Европе уже к середине января", - сказала она. При этом фон дер Ляйен добавила, что недавний рост заболеваемости COVID-19 в ЕС по-прежнему связан со штаммом "дельта" в подавляющем большинстве случаев.

"С большим сожалением я отмечаю, что Рождество в этом году вновь пройдет под знаком пандемии. В то же время я испытываю уверенность, поскольку у нас есть средства для преодоления пандемии в долгосрочной перспективе", - добавила она, отметив, что в ЕС достаточно доз вакцины от коронавируса для каждого жителя. Она отметила, что сейчас на территории содружества производится более 300 млн доз вакцины ежемесячно и 66% жителей входящих в ЕС государств полностью привиты от коронавируса.

В большинстве стран ЕС, несмотря на высокий уровень вакцинации, с середины осени происходит новый всплеск числа заражений коронавирусом, сопоставимый с уровнем первой волны, в то же время уровень госпитализаций и смертности остается в разы ниже, чем во время первой и второй волн пандемии. В этих условиях с начала октября в странах ЕС началось новое ужесточение санитарных мер вплоть до изучения возможности новых локдаунов. Эта ситуация привела к росту социальной напряженности и новой волне уличных протестов в разных странах Евросоюза.