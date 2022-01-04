Греческая DEPA заключила соглашение с "Газпромом" о цене на природный газ

Греческая газовая компания DEPA Commerce заключила соглашение с "Газпромом" о цене на поставляемый природный газ. Об этом пишет во вторник газета Naftemboriki, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, благополучно завершились многомесячные переговоры между DEPA и "Газпромом" об условиях ценообразования на российский природный газ в 2022 году, а также в последующие годы - до 2026 года (когда истекает соответствующий контракт), поскольку компании достигли соглашения с выгодными условиями для греческого рынка. Согласно соответствующему заявлению DEPA, "новое соглашение, которое становится частью существующего контракта с "Газпромом" на период до 2026 года, обеспечивает очень конкурентоспособную цену для нашей страны с 2022 года и далее по сравнению с уровнями, на которых цены на природный газ колеблются в настоящее время в нашем регионе и в Европе в целом", пишет издание. Компания отмечает, что "соглашение регулирует и другие вопросы, помимо цены на газ, на условиях, которые делают этот контракт еще более привлекательным на ближайшие годы".

Согласно имеющейся информации, формула ценообразования на 2022 год будет определяться на 80% индексом TTF (на основе цен на спотовые поставки газа в голландском хабе) и на 20% индексом нефти. Сторона "Газпрома" изначально придерживалась модели ценообразования, основанной исключительно на индексе TTF (что привело бы к значительному росту стоимости поставок, учитывая скачок этого индекса), но DEPA удалось улучшить формулу. Греческой компании также удалось не сокращать контрактные объемы российского газа до истечения срока контракта с "Газпромом". Таким образом, до 2026 года DEPA продолжит получать 2 млрд куб. м газа в год.

Благодаря соглашению, DEPA получает больше возможностей для продолжения предоставления скидок для греческих домохозяйств в ближайшие месяцы, что позволит "преодолеть" значительную часть роста мировых цен на природный газ, пишет издание. Благодаря механизму, реализованному компанией в октябре - декабре 2021 года, она уже сумела нивелировать значительную часть роста цен на газ. В декабре скидка увеличилась до 40% от оптовой цены поставки, что равно €34 за МВт·ч тепловой энергии, в то время как в период с октября по ноябрь скидка составляла порядка 16% от оптовой поставки и составила €11 МВт·ч в октябре и €15 МВт·ч в ноябре.