В Дании раскрыли имя одного из подозреваемых по делу об утечке информации из спецслужб

Один из четырех человек, задержанных в декабре в Дании по делу об утечке информации из спецслужб, - это 54-летний глава разведслужбы Минобороны Ларс Финнсен. Об этом стало известно в понедельник на судебном заседании, где запрет на использование имен был снят. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Датское радио.

Судья пояснил, что Финнсен сам просил снять запрет. Более детальное обвинение в адрес подозреваемого до сих пор держится в секрете, однако по некоторым данным, речь идет об утечке секретной информации в датские СМИ. Минобороны и Минюст комментариев не дают.

9 декабря полиция безопасности PET совместно с полицией арестовала четырех человек и провела обыски по разным адресам. Задержанные - нынешние и бывшие сотрудники двух спецслужб. Им предъявлено обвинение в нарушении параграфа 109 Уголовного кодекса, п. 1 - необоснованном раскрытии секретной информации спецслужб.

Арест стал результатом длительного расследования утечек из спецслужб. Оно все еще продолжается, пояснили в PET.

Как заявил в интервью агентству Ritzaus Bureau эксперт по политике безопасности Ларс Бангерт Струве, данный инцидент "может ослабить работу датской разведки в будущем". "Это вызовет тревогу в иностранных спецслужбах, с которыми мы работаем", - пояснил он.