В Норвегии разрешат вакцинировать от коронавируса детей 5-11 лет по решению родителей

Власти Норвегии разрешат родителям по желанию принимать решение о вакцинации от коронавируса детей 5-11 лет, но не будут давать общей рекомендации по прививкам для этой возрастной группы. Об этом сообщила в пятницу глава норвежского Минздрава Ингвильд Кьеркол, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Дети очень редко серьезно болеют [после заражения коронавирусом], кроме того, пока у нас есть только ограниченные знания о редких побочных эффектах или побочных эффектах, которые могут появиться со временем. Индивидуальная польза для большинства детей мала. И норвежский институт здравоохранения не дает рекомендации о том, что все дети 5-11 лет должны быть вакцинированы. Пока мы открываем возможность, чтобы все родители и попечители получили предложение вакцинировать своих детей, но нужно это будет лишь небольшой группе [детей]", - указала она.

Она пояснила, что имеет в виду детей с хроническими заболеваниями, детей из семей, где есть люди со слабым здоровьем, а также случаи, когда ребенок будет находиться в стране с большей, чем в Норвегии, распространенностью коронавируса или с более сложным доступом к медицинским услугам.

Норвегия с 25 сентября сняла большинство внутренних ковид-ограничений. Однако уже через месяц власти приняли решение не идти на дальнейшую отмену ограничительных мер, а затем объявили о введении дополнительных мер на национальном уровне, включая частое тестирование проживающих под одной крышей с заболевшими COVID-19 и использование ковид-паспортов. С 27 ноября для въезда в Норвегию всем, включая самих норвежцев, нужно регистрироваться на специальном сайте, с 3 декабря всем прибывающим нужно проходить тест на коронавирус после въезда. Правительство также вновь ввело отмененное ранее требование надевать защитную маску, просит жителей страны соблюдать безопасную дистанцию 1 м в общественных местах и сократить число социальных контактов.

На этой неделе власти ослабили ряд ограничительных мер для точек общепита, занятий спортом и публичных мероприятий. Большинство ограничений, однако, остались в силе. К настоящему моменту две дозы вакцины от коронавируса получили более 70% жителей страны старше 12 лет.