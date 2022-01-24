Высокий суд Лондона разрешил Ассанжу обжаловать решение по делу об экстрадиции в США

Высокий суд Лондона предоставил основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу возможность обжаловать ранее вынесенное решение по делу о его экстрадиции в Соединенные Штаты в Верховном суде Великобритании. Об этом говорится в обнародованном в понедельник постановлении судебного органа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Просьба Джулиана Ассанжа из Wikileaks была рассмотрена. Ему нужно будет подать заявление непосредственно в Верховный суд, который сам определит, состоится ли апелляция", - сказано в решении Высокого суда Лондона, заседание которого продолжалось в понедельник в течение всего лишь 90 секунд. В WikiLeaks решение суда назвали победой, несмотря на то что во время рассмотрения прошения об апелляции Ассанж продолжит содержаться в лондонской тюрьме Белмарш, где он находится с апреля 2019 года.

Отмечается, что Высокий суд Лондона согласился передать дело в вышестоящую инстанцию на основании лишь одного из пунктов прошения журналиста. В судебном органе согласились с тем, что власти США только в последний момент предоставили гарантии его безопасности в случае экстрадиции. По мнению правозащитников, это может свидетельствовать о том, что данные заверения не были тщательно рассмотрены. У адвокатов Ассанжа будет 14 дней, чтобы подать в Верховный суд прошение об обжаловании ранее вынесенного решения Апелляционного суда Англии и Уэльса.