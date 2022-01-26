Parisien: большинство евреев во Франции жалуются на притеснения и проявления антисемитизма

Большинство евреев, проживающих во Франции, считают, что антисемитизм широко распространен во французском обществе, из-за чего им приходится сталкиваться с притеснениями, насмешками и скрывать свое происхождение. Соответствующее исследование провел Французский институт изучения общественного мнения (IFOP) по заказу Американского еврейского комитета (AJC) и французского "Фонда политических инноваций", выдержки из него приводит газета Le Parisien, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Так, 85% из более чем 500 опрошенных "французов еврейской конфессии или культуры" считают, что антисемитизм - распространенное явление, при этом, по мнению 73%, оно продолжает лишь усиливаться. Более половины подтвердили, что сталкивались с насмешками, 30% респондентов регулярно подвергаются оскорблениям (еще 23% - как минимум один раз). 24% как минимум раз за свою жизнь получали угрозы здоровью или имуществу из-за принадлежности к еврейскому сообществу. 7% заявили, что им регулярно портят имущество, а 8% пожаловались на неоднократные случаи физического насилия.

"Если масштабы этого явления и живучесть предубеждений останутся безнадежно стабильными (почти каждый третий француз - 30% - считает, что евреи богаче среднего жителя, каждый четвертый - что у них слишком много власти в финансах и СМИ), самый поразительный аспект расследования касается школы и детей", - отмечает издание.

По словам директор европейского бюро AJC Симоны Родан, в департамента Сена-Сен-Дени и некоторых районах Парижа родители забирают по этой причине детей из государственных школ. 60% родителей просят детей не ходить в определенные районы, 55% - не носить предметы, позволяющие ассоциировать их с еврейским сообществом. 45% родителей также просят детей не говорить никому о своем происхождении.