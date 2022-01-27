Во Франции заявили, что Макрон будет следовать решениям НАТО

Странная ситуация сложилась во Франции еще со времен первого президента республики Шарля де Голля. Речь идет о том, что часть политических сил борется с "натовским уклоном" и участием страны в альянсе. Об этом РЕН ТВ рассказал французский политолог Эммануэль Леруа, передает Trend.

"Причем это и коммунисты, и социалисты, то есть левые, но и представители правых, например Марин Ле Пен или Эрик Земмур – наиболее сильные на сегодня представители такого движения именно они. Эти люди отражают в том числе и народные чаяния, чтобы Франция вышла из НАТО", – пояснил политолог.

Вместе с тем он считает, что современная реальность такова, что любое французское правительство, будь оно левым или правым, не может в открытую выйти из альянса и "сказать до свидания американцам". Как подчеркнул спикер, слишком сильна зависимость страны от них.

"Политика действующего президента Эммануэля Макрона и Франции такова, что каким бы ни было видение лидера страны, все равно нужно следовать решениям НАТО. Какое бы решение не приняли в альянсе, наша страна будет ему следовать и выполнять его", – добавил Эммануэль Леруа.