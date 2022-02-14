В Берлине не ожидают конкретных результатов от визита Шольца в Москву

Европа 14 февраля 2022 00:28 (UTC+04:00)
В Берлине не ожидают конкретных результатов от визита Шольца в Москву

Руководство Германии не ожидает конкретных результатов от визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в воскресенье на своем сайте газета Financial Times.

"Не думаю, что мы получим от этого какой-то конкретный результат", - отметил собеседник издания, подчеркнув при этом, что "сейчас не время сдаваться".

По его словам, цель Шольца заключается в том, чтобы "лучше понять, чего стремится достичь Россия, и попытаться выяснить, существуют ли какие-либо возможности вернуться к прямому диалогу" на площадке ОБСЕ, в Совете Россия - НАТО или в иных форматах. Источник также подчеркнул, что Шольц стремится к прогрессу в реализации минских соглашений.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В Баку нейтрализован мужчина, оказавший вооруженное сопротивление полиции
В Баку нейтрализован мужчина, оказавший вооруженное сопротивление полиции
Обстреляны позиции азербайджанской армии на кяльбаджарском направлении
Обстреляны позиции азербайджанской армии на кяльбаджарском направлении
В Ходжавенде обнаружены артиллерийские снаряды (ФОТО/ВИДЕО)
В Ходжавенде обнаружены артиллерийские снаряды (ФОТО/ВИДЕО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Туркменистан стал основным экспортером нефти и нефтепродуктов в Грузию в 2021 г. Грузия 00:44
В Берлине не ожидают конкретных результатов от визита Шольца в Москву Европа 00:28
Американцы отказываются голосовать за Трампа и Байдена на следующих выборах США 13 февраля 23:59
В Грузии произошло сильное землетрясение (Обновлено) Грузия 13 февраля 23:23
Британский врач назвал главные симптомы рака В мире 13 февраля 22:43
Байден провел телефонный разговор с Зеленским США 13 февраля 22:05
Мягкая финансовая политика Турции может привести к закреплению инфляции на высоком уровне - Fitch Турция 13 февраля 21:46
Директор ЕМА: в Италии нет необходимости прививать детей третьей дозой вакцины от ковида Европа 13 февраля 21:22
В ЮАР полиция жестко разогнала демонстрацию против незаконных мигрантов Другие страны 13 февраля 20:49
Развитие диалога Баку с ЕАЭС в любом формате способствовало бы активизации торговли - МИД России Россия 13 февраля 20:20
МИД Италии предложил заменить российский газ топливом из Азербайджана Экономика 13 февраля 20:18
ВС Ирана задержали два судна в Персидском заливе за контрабанду топлива Иран 13 февраля 20:15
Состоялся Съезд Рады азербайджанцев Украины (ФОТО) Общество 13 февраля 19:58
Британские ученые оценили патогенность следующего штамма COVID-19 Европа 13 февраля 19:52
Суд вынес предварительное решение в отношении четырех задержанных военнослужащих минобороны Азербайджана Азербайджан 13 февраля 19:29
Видимость на ряде автомагистралей будет ограничена в связи с туманной погодой Общество 13 февраля 19:21
Зеленский и Байден 13 февраля обсудят ситуацию с безопасностью и деэскалацию Другие страны 13 февраля 19:18
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 13 февраля 19:09
В Азербайджане выявлен еще 6 841 случай заражения коронавирусом, вылечились 6 772 человека Общество 13 февраля 19:02
Премьер Израиля призвал сограждан как можно быстрее покинуть Украину Израиль 13 февраля 18:31
Президента ФРГ Штайнмайера переизбрали на второй срок Европа 13 февраля 18:09
Италия хочет увеличить импорт газа через TAP до 10 млрд кубометров - госсекретарь Энергетика 13 февраля 17:49
Мы успешно начали год - главный тренер сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Общество 13 февраля 17:32
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии автомобильной дороги Авшар-Салманбейли-Ашагы Авшар-Ходжавенд Политика 13 февраля 17:19
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового военного городка Внутренних войск Министерства внутренних дел Политика 13 февраля 17:18
Президент Ильхам Алиев открыл реконструированную подстанцию «Агджабеди» Политика 13 февраля 17:15
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в «Агджабединском зерновом агропарке» Политика 13 февраля 17:12
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Агджабеди Политика 13 февраля 17:01
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агджабединский район Политика 13 февраля 16:56
В Баку прошла церемония награждения победителей Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО) Общество 13 февраля 16:37
Спортсмены из Беларуси завоевали "золото" Кубка мира в Баку в программе синхронных прыжков Общество 13 февраля 16:19
Эрдоган посетит павильон Азербайджана на ЭКСПО-2020 в Дубае Турция 13 февраля 16:13
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили комплекс Имарет Политика 13 февраля 16:08
Плодотворно работала, чтобы завоевать медаль – серебряная призерка Кубка мира, азербайджанская гимнастка Сельджан Магсудова Общество 13 февраля 16:08
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в штабе специального представительства Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях Политика 13 февраля 16:06
Гимнастки из Турции заняли первое место на Кубке мира в Баку в программе синхронных прыжков Общество 13 февраля 16:04
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом восстановительно-реставрационных работ в Агдамской Джума мечети Политика 13 февраля 16:01
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Агдамской районной центральной больницы Политика 13 февраля 15:55
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент нового жилого комплекса на 209 квартир в Агдаме Политика 13 февраля 15:51
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент гостиницы Park Forest Hotel Aghdam Политика 13 февраля 15:49
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент предприятий, которые будут работать в Агдамском промышленном парке Политика 13 февраля 15:48
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Центра цифрового управления региональной электрической сети «Карабах» Политика 13 февраля 15:39
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии электроподстанций «Агдам-1» и «Агдам-2» Политика 13 февраля 15:35
В рамках Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку вручили AGF Trophy (ФОТО) Общество 13 февраля 15:26
В Баку прошла церемония награждения победителей Кубка мира по прыжкам на батуте в индивидуальной программе (ФОТО) Общество 13 февраля 15:23
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район Политика 13 февраля 15:15
Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный Генсеку ВМО Петтери Тааласу - проект Михаила Гусмана (ВИДЕО) Россия 13 февраля 15:00
Белорусский спортсмен Иван Литвинович занял первое место на Кубке мира по прыжкам на батуте в Баку Общество 13 февраля 14:56
В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 148 человек Общество 13 февраля 14:54
Азербайджанская гимнастка завоевала "серебро" Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО) Общество 13 февраля 14:27
В Баку стартовали финальные соревнования Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО) Общество 13 февраля 14:14
В Баку нейтрализован мужчина, оказавший вооруженное сопротивление полиции Происшествия 13 февраля 14:05
В Турции начался очередной этап операции Eren Турция 13 февраля 13:58
Соревнования в Баку всегда проходят на высоком уровне - белорусский гимнаст Общество 13 февраля 13:40
Intel создала чип для майнинга криптовалюты ИКТ 13 февраля 13:37
На Кубке мира по прыжкам на батуте в Баку определились финалисты в индивидуальной программе среди мужчин Общество 13 февраля 13:14
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 14 млн Россия 13 февраля 12:54
USAID предложит Туркменистану инициативы в сфере торговли Бизнес 13 февраля 12:37
Грузия обнародовала статистику по приезжим из зарубежных стран в январе 2022 г. Грузия 13 февраля 12:36
IFC поддержит Узбекистан в приватизации одного из ведущих химпредприятий Узбекистан 13 февраля 12:34
Завтра в Баку будет до 8 градусов тепла Общество 13 февраля 12:24
В Баку стартовал заключительный день соревнований Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО) Общество 13 февраля 12:17
Эрдоган совершит официальный визит в ОАЭ Турция 13 февраля 12:02
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор (ВИДЕО) Общество 13 февраля 11:51
Опубликовано новое фото поверхности Марса В мире 13 февраля 11:48
ВС Турции нейтрализовали 4 террористов на севере Ирака Турция 13 февраля 11:31
В Грузии выявлено 15 712 новых случаев коронавируса Грузия 13 февраля 11:19
Еще один регион Казахстана покинул «красную зону» Казахстан 13 февраля 11:05
Шушинская декларация выводит азербайджано-турецкие отношения на совершенно новый уровень - Администрация Президента Турции Политика 13 февраля 10:38
Около 10 тыс. человек стали участниками акции протеста в Канберре Другие страны 13 февраля 10:23
Перечислены правила идеальной зарядки iPhone ИКТ 13 февраля 10:05
У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5 Другие страны 13 февраля 09:51
Токаев принял участие в церемонии, посвященной памяти погибших в ходе массовых беспорядков Казахстан 13 февраля 09:36
На Олимпиаде в Пекине выявили новые случаи заражения коронавирусом Другие страны 13 февраля 09:29
На Олимпийские игры надвигается буря В мире 13 февраля 09:04
США открыты диалогу с КНДР без предварительных условий - Блинкен США 13 февраля 08:43
Азербайджанская спортсменка вступает в борьбу в финале Кубка мира по прыжкам на батуте Общество 13 февраля 08:20
Переговорные делегации Ирана и ЕС провели встречу Иран 13 февраля 08:13
Азербайджан является бенефициаром восстановительного тренда на рынке углеводородов - Газпромбанк Энергетика 13 февраля 08:00
Свыше 2,4 тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки Казахстан 13 февраля 07:56
В Японии нашли тело пилота разбившегося истребителя F-15 Другие страны 13 февраля 07:04
Свыше 86 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Турции Турция 13 февраля 06:28
При стрельбе возле места проведения вечеринки Джастина Бибера пострадали три человека США 13 февраля 05:54
Главы МИД Турции и Украины провели телефонный разговор Турция 13 февраля 05:21
Канада решила временно перевести свое посольство из Киева во Львов Другие страны 13 февраля 04:46
Власти Чили объявят режим ЧП на севере страны из-за миграционного кризиса Другие страны 13 февраля 04:12
Более десяти человек пострадали в результате обрушения здания в Лондоне Европа 13 февраля 03:39
В США назвали профессиональной и содержательной беседу Путина и Байдена США 13 февраля 03:11
В Украине впервые применили модернизированные танки Т-64 Другие страны 13 февраля 02:38
В Йемене похитили шесть сотрудников ООН В мире 13 февраля 01:51
В протестах против антиковидных мер во Франции поучаствовали 32 тысячи человек Европа 13 февраля 01:24
Арабские страны Персидского залива призвали своих подданных отложить поездки на Украину Арабские страны 13 февраля 01:01
Зеленский обсудил с Трюдо вопрос о деэскалации Другие страны 13 февраля 00:37
Официальные резервные активы Грузии сократились Грузия 13 февраля 00:01
ВВС Турции уничтожили трех террористов в двух районах Ирака Турция 12 февраля 23:51
"Челси" впервые стал победителем клубного чемпионата мира по футболу Спорт 12 февраля 23:26
Билеты на ответный матч «Карабах» – «Марсель» поступят в продажу 13 февраля Общество 12 февраля 23:15
ЕС не стал закрывать свои диппредставительства на Украине Европа 12 февраля 23:14
"Наполи" сыграл вничью с "Интером" в матче чемпионата Италии по футболу Спорт 12 февраля 23:04
Зеленский и Макрон обсудили безопасность и активизацию переговоров "нормандской четверки" Другие страны 12 февраля 22:39
Все новости