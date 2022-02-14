В Берлине не ожидают конкретных результатов от визита Шольца в Москву

Руководство Германии не ожидает конкретных результатов от визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в воскресенье на своем сайте газета Financial Times.

"Не думаю, что мы получим от этого какой-то конкретный результат", - отметил собеседник издания, подчеркнув при этом, что "сейчас не время сдаваться".

По его словам, цель Шольца заключается в том, чтобы "лучше понять, чего стремится достичь Россия, и попытаться выяснить, существуют ли какие-либо возможности вернуться к прямому диалогу" на площадке ОБСЕ, в Совете Россия - НАТО или в иных форматах. Источник также подчеркнул, что Шольц стремится к прогрессу в реализации минских соглашений.