Премьер Хорватии отправил в отставку задержанного министра

Европа 20 февраля 2022 01:14 (UTC+04:00)
Премьер Хорватии отправил в отставку задержанного министра

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в субботу подписал решение об освобождении от должности задержанного по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями министра физического планирования, строительства и государственного имущества Дарко Хорвата по его личной просьбе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило государственное информационное агентство Hina.

Глава хорватского кабмина призвал Генпрокуратуру раскрыть причины спешной организации и проведения задержания министра. При этом Пленкович отметил, что момент обыска и задержания главы ведомства выбран органами неслучайно.

В субботу агентство Hina сообщило, что обыски прошли не только в доме у министра Хорвата, но и по месту жительства вице-премьера правительства страны Бориса Милошевича, а также ряда других чиновников из государственных ведомств. Какой-либо дополнительной информации по этим обыскам пока не приводится.

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