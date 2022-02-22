ЕС выразил поддержку Украине
БАКУ /Trend/ - Европейский союз полностью солидарен с Украиной, написал президент Европейского совета Шарль Мишель в Twitter, сообщает Trend.
Мишель отметил, что провел телефонный разговор с Президентом Украины Володимиром Зеленским.
«ЕС твердо поддерживает Украину и ее территориальную целостность», - говорится в публикации.
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