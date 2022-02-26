ЕС приостановил с 28 февраля действие соглашения об упрощении визового режима с Россией

Евросоюз принял решение заморозить с 28 февраля действие ряда положений об упрощении визового режима между Евросоюзом и Россией.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном в пятницу вечером в "Официальном журнале ЕС", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Применение ряда положений соглашения между Европейским союзом и Российской Федерацией об упрощении порядка выдачи виз гражданам ЕС и РФ приостановлено с 28 февраля 2022 года", - говорится в заявлении. Упрощенный визовый режим, в частности, приостановлен для дипломатов, чиновников, членов официальных делегаций, бизнесменов и парламентариев. С 1 марта они должны получать визы по стандартной процедуре и платить стандартный консульский сбор вместо уменьшенного.