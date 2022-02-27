Шольц выступит на экстренном заседании бундестага

Канцлер ФРГ Олаф Шольц созывает в воскресенье экстренное заседание парламента ФРГ для того, чтобы сделать правительственное заявление по ситуации в Украине, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Я попросил спикера бундестага созвать на воскресенье экстренное заседание бундестага. Там я сделаю правительственное заявление", - сказал он.

Шольц осудил действия России на территории Украины.