Приезд украинской делегации на переговоры ожидается в ближайшие полтора-два часа

Прибытие украинской делегации на переговоры с РФ ожидается в течение полутора-двух часов. Об этом заявил ТАСС в понедельник глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, передает Trend.

"Сейчас получена информация, что в течение полутора-двух часов они прибудут. Мы готовы к переговорам сразу после их прибытия", - сказал он.

Мединский подчеркнул, что российская сторона "терпеливо и спокойно" ждет украинскую делегацию. "Уже сутки мы в Беларуси. Со вчерашнего вечера - на месте, согласованном с Украиной. К сожалению, время приезда украинской делегации переносилось несколько раз из-за сложной логистики", - указал он.

Мединский сообщил, что украинская делегация на переговорах будет представлена на достаточно высоком уровне.

Позиция российской делегации для переговоров с украинской стороной сформирована.

Российская сторона ждет на встречу украинскую делегацию недалеко от украинской границы.

В воскресенье источник ТАСС сообщил, что переговоры российской и украинской делегаций начнутся в понедельник в утренние часы. Ранее Мединский заявил, что в воскресенье с украинской стороной была достигнута договоренность о проведении переговоров в Гомельской области Беларуси.