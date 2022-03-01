Украинские военные заявили об уничтожении 96 российских танков в Сумской области (ВИДЕО)
Возле города Лебедин в Сумской области украинская армия с помощью беспилотников Bayraktar ликвидировала 96 российских танков, 20 Градов и восемь бензовозов. Об этом сообщило украинское Оперативное командование Север в Facebook, передает Trend со ссылкой на korrespondent.net.
"Ликвидировано! 96 танков, 20 градов, восемь бензовозов противника под Лебедином сожгли до основания артиллерией и точными ударами Байрактаров. Это была заправочная база россиян. Также были уничтожены позиции Градов!", – говорится в заявлении украинского командования.
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