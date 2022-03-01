Дмитрий Кулеба: Киев не поедет на новые переговоры с Москвой, если РФ будет объявлять ультиматумы
Украина не поедет на новые переговоры с Россией, если Москва будет "объявлять ультиматумы". Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба не назвал дату нового раунда переговоров с РФ, однако заявил о готовности к нему в случае необходимости.
По его словам, Украина не призывает НАТО вступать в боевые действия, но просит оказать ей поддержку.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Азербайджане законопроект о продбезопасности рекомендован к обсуждению на пленарном заседании парламента
В новую госпрограмму обучения азербайджанской молодежи войдут ведущие университеты мира – Эмин Амруллаев
Список престижных зарубежных вузов для обучения азербайджанской молодежи будет обнародован до конца марта
Необходим новый подход к управлению олимпийскими спортивными комплексами в Азербайджане – министр (ФОТО)
В Азербайджане обнародовано число пострадавших от мин и неразорвавшихся боеприпасов с начала 2022 г.
В Азербайджане названо число студентов, которые получат образовательные кредиты на весенний семестр 2021/2022
Активное участие населения в вакцинации приводит к формированию массового иммунитета - минздрав Азербайджана