Дмитрий Кулеба: Киев не поедет на новые переговоры с Москвой, если РФ будет объявлять ультиматумы

Украина не поедет на новые переговоры с Россией, если Москва будет "объявлять ультиматумы". Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба не назвал дату нового раунда переговоров с РФ, однако заявил о готовности к нему в случае необходимости.

По его словам, Украина не призывает НАТО вступать в боевые действия, но просит оказать ей поддержку.