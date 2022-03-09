ЕС согласовал финансовые санкции против Беларуси, аналогичные российским

Страны Евросоюза согласовали введение финансовых санкций против Беларуси, которые включают отключение от SWIFT трех крупных банков, ограничения против ЦБ, запреты на поставки наличных евро и ограничения банковских депозитов. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Еврокомиссии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Еврокомиссия приветствует сегодняшнее соглашение стран - членов ЕС принять новые целевые санкции в ответ на участие Беларуси в агрессии (имеется в виду операция России в Украине)", - говорится в заявлении. Санкции вступят в силу в среду вечером после публикации в Официальном журнале ЕС.

Санкции включают отключение от SWIFT трех белорусских банков: Белагропромбанка, банка "Дабрабыт", Банка развития Беларуси, запрет на транзакции с Центробанком Беларуси и финансирование торговли и инвестиций в Беларуси, запрет на предоставление Беларуси банкнот евро, запрет на размещение депозитов свыше 100 тысяч евро от граждан или резидентов Беларуси и ограничения для них на операции с номинированными в евро ценными бумагами.