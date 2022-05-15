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Глава МИД Швеции уверена, что Стокгольм и Анкара преодолеют разногласия в контексте НАТО

Европа Материалы 15 мая 2022 22:31
Глава МИД Швеции уверена, что Стокгольм и Анкара преодолеют разногласия в контексте НАТО

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Стокгольм и Анкара обязательно справятся с разногласиями, возникшими в связи с возможным вступлением Швеции в НАТО. Об этом заявила в воскресенье на пресс-конференции министр иностранных дел королевства Анн Линде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы продолжим диалог с Турцией и постараемся уладить все существующие недоразумения. Я уверена, что мы решим этот двусторонний вопрос", - сказала она.

По словам премьер-министра Магдалены Андерссон, процесс приема королевства в Североатлантический альянс может занять до одного года.

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