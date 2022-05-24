Болгария намерена обсудить вопрос оплаты российского газа с Еврокомиссией

Министр энергетики Болгарии Александар Николов намерен обсудить вопрос оплаты российского газа с Еврокомиссией. Об этом Николов сообщил в интервью телеканалу bTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На уровне Европейской комиссии мы поднимем вопрос [об оплате российского газа]. Уровень солидарности и объединения по этому вопросу должен быть максимально высоким. Если есть исключения, мы их рассмотрим и оценим эффект их воздействия на всю систему. В настоящее время Еврокомиссия ясно сказала, что оплата газа в рублях - это нарушение санкций", - сказал Николов.

Министр отметил, что информации по оплате газа недостаточно и поэтому ждет из Брюсселя дополнительных инструкций. Он добавил, что также предстоит встреча на уровне Еврокомиссии по вопросу общих закупок газа.

Отвечая на вопросы, Николов сообщил, что переговоров о новом договоре по поставке с "Газпромом" не ведется. "В тот момент, когда государство ведет войну и очевидно является агрессором, а конкретная компания ["Газпром"] используется как политический инструмент для создания в системе стресса, а в чисто торговой части, что неприятно, является непредвиденным партнером, не думаю, что есть основания комментировать вопрос о дополнительных переговорах", - сказал он.

Глава Минэнерго подтвердил, что 8 и 23 июня два танкера из США доставят для Болгарии сжиженный газ, традиционно отказавшись сообщить цену газа и имя поставщика, но отметив, что "в момент подписания договора в США цена на газ была лучше, чем цена у компании "Газпром экспорт".