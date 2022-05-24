Прокуратура проводит обыск в доме Додона

Сотрудники прокуратуры проводят во вторник обыск в доме главы "Молдавско-российского делового союза", экс-президента страны Игоря Додона. Эту информацию подтвердила ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры Мариана Керпек, передает Trend.

"Да, подтверждаем. Следственные мероприятия проходят по многим статьям обвинения. Среди них пассивная коррупция, предательство родины, незаконное обогащение", - сказала Керпек. По ее словам, прокуроры по борьбе с коррупцией совместно с сотрудниками Службы информации и безопасности проводят обыски и в других местах, в недвижимом имуществе, принадлежащем посредникам, в рамках уголовного дела, возбужденного по обоснованному подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 324 (пассивная коррупция), ст. 1812 (признание финансирования политической партии преступной организацией), ст. 337 (предательство родины) и ст. 330/2 (незаконное обогащение).