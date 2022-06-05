Торговые центры в крупных городах Сербии эвакуированы из-за сообщений о бомбах

Несколько торговых центров, расположенных в крупных городах Сербии, были эвакуированы в субботу, 4 июня, из-за сообщений о минировании. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на Газету.ru, пишет газета Blic.

По информации издания, два ТЦ в городе Нови-Саде и один в Белграде были эвакуированы после того, как поступили сообщения о заложенных бомбах.

Также аэропорт Константин Великий, находящийся в городе Ниш, пришлось эвакуировать из-за сообщения о минировании.

Контрдиверсионные группы полиции осуществляют проверку помещений.