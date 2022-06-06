Процедуру вотума доверия британскому премьер-министру могут запустить 6 июня

Процедура вотума доверия лидеру Консервативной партии и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону может быть запущена уже 6 июня. Об этом сообщил в понедельник в Twitter редактор телеканала ITV Пол Бренд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, соответствующее заявление, как ожидается, сделает глава Комитета 1922 Грэм Брейди, объединяющего рядовых, не входящих в правительство депутатов-консерваторов. Вотум доверия проходит, если более 54 депутатов от Консервативной партии официально требуют от лидера покинуть свой пост. Как написала накануне газета "Санди таймс", за отставку Джонсона уже высказались 67 парламентариев.

"Мятежники от тори ожидают, что Грэм Брейди сделает заявление этим утром и объявит, что состоится вотум доверия в отношении Бориса Джонсона", - написал журналист Ай-ти-ви. По его информации, само голосование может состояться в ближайшие дни. Ранее называлась дата 8 июня.