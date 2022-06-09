Тренер «Ливерпуля» Клопп согласился на переход Мане в «Баварию»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал согласие на переход сенегальского нападающего Садио Мане в мюнхенскую «Баварию». Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Bild.

Накануне сообщалось, что на первой стадии переговоров «Ливерпуль» запрашивал за Мане € 50 млн, но сейчас англичане снизили цену на форварда до € 45 млн.

В нынешнем сезоне Садио Мане принял участие в 51 матче «Ливерпуля», в которых ему удалось забить 23 мяча и сделать две голевые передачи. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость сенегальского нападающего составляет € 80 млн.

28 мая «Ливерпуль» уступил мадридскому «Реалу» (0:1) в финале главного клубного турнира Европы. Из-за того, что зрители не могли попасть на стадион «Стад де Франс», начало матча несколько раз откладывалось. Игра стартовала с задержкой в 36 минут. Также подопечные Клоппа заняли вторую позицию по итогам сезона Английской премьер-лиги (АПЛ).