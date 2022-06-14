В Словакии предварительно подтвердили первый случай заражения человека оспой обезьян

Первый случай заражения оспой обезьян предварительно подтвержден в Словакии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на TACC, сообщил во вторник братиславский телеканал TA3.

В больнице города Прешов на востоке Словакии госпитализирована пациентка с подозрением на оспу обезьян. Она находится в отделении инфекционных болезней. Медики, поставившие предварительный диагноз, ожидают результатов анализов, которые должны поступить из специализированной лаборатории в Братиславе.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, боли в мышцах и спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела.

По данным Всемирной организации здравоохранения, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.