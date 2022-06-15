ЕС закупит вакцины от оспы обезьян

БАКУ /Trend/ - На встрече министров здравоохранения ЕС во вторник комиссар по здравоохранению и правам потребителей Стелла Кириакидес объявила о единых мерах защиты от новой угрозы для всего Евросоюза.

Как передает Trend со ссылкой на Euronews, она сообщила о планах подписать соглашение по закупке до 110 тыс. вакцин от оспы обезьян.

"Первые поставки для стран-членов начнутся в конце июня", - заявила комиссар.

Сообщается, что производителем препаратов является датская биотехнологическая компания Bavarian Nordic. 109 090 доз будут закуплены на средства Евросоюза и переданы национальным правительствам, которые хотят делать прививки людям, входящих в группы риска.