Норвегия ввела новые санкции против России

Норвегия поддержала шестой пакет санкций ЕС против России. Об этом в пятницу сообщается на сайте министерства иностранных дел королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы поддерживаем Евросоюз в вопросе введения санкций против России для оказания давления на правительство этой страны и ее руководство. Теперь мы запрещаем импорт нефти из России в Норвегию по морским маршрутам", - приводится в сообщении заявление главы МИД королевства Анникен Хюитфельдт.

"Запрет на импорт сырой нефти и нефтепродуктов из России вступает в силу немедленно, но предписание предусматривает переходный период для поставок сырой нефти до 5 декабря 2022 года и для нефтепродуктов до 5 февраля 2023 года", - указывается в сообщении МИД.

Также Норвегия вводит санкции против 65 граждан РФ и 18 российских организаций.

"Несмотря на то что торговый оборот между Россией и Норвегией незначителен, от антироссийских санкций значительно пострадают некоторые норвежские предприятия и их сотрудники", - предупреждает МИД королевства.