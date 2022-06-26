Саммит G7 стартует в ФРГ

Встречи лидеров стран G7, к которым также присоединятся руководители Аргентины, Индии, Индонезии, Сенегала и ЮАР, состоятся в ФРГ с 26 по 28 июня, сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Во время саммита пройдет семь рабочих заседаний, на которых будут обсуждаться такие темы как мировая экономика, партнерства для развивающихся стран, внешняя политика и политика безопасности, устойчивое развитие, продовольственная безопасность, многосторонние отношения и цифровые технологии.

В ходе одного из заседаний к лидерам дистанционно присоединится президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщил, что участники саммита планируют достичь новых договоренностей для снижения цен на энергоносители и продовольствие в мире.