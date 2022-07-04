15 человек пропали без вести после обвала на леднике в Италии

По меньшей мере 15 человек считаются пропавшими без вести после обвала на леднике Мармолада в Доломитовых Альпах на северо-востоке Италии. Об этом сообщило в воскресенье агентство ANSA со ссылкой на спасателей, которые уточняют число находившихся в момент трагедии на горе туристов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Так, им удалось выяснить, что на парковке осталось 16 автомобилей, личности владельцев которых устанавливает полиция. Ранее сообщалось о шести погибших и восьми раненых. Премьер-министр Италии Марио Драги выразил соболезнования родственникам погибших.