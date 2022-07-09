Volvo Cars покидает Европейскую ассоциацию автопроизводителей

Шведская автомобильная компания Volvo Cars приняла решение выйти из состава Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), продемонстрировав таким образом несогласие с отраслевым лобби в Европе, которое выступает против плана Евросоюза по запрету продажи автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями с 2035 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило Agence France-Presse (AFP).

"Volvo Cars покинет Европейскую ассоциацию автопроизводителей в конце 2022 года. После тщательного анализа мы пришли к выводу, что стратегия и амбиции компании в области устойчивого развития не полностью соответствуют позиции и методам работы ACEA на данном этапе. Поэтому мы считаем, что сейчас лучше выбрать другой путь", - говорится в заявлении компании.

Агентство добавляет, что шведский гигант, который с 2030 года планирует производить только электрические автомобили, последовал примеру автоконцерна Stellantis, объявившего о намерении покинуть ACEA до конца года. При этом Stellantis официально не объявил о причине, хотя и заявил, что с 2030 года будет продавать в Европе только электромобили.

ACEA на данный момент объединяет 16 автопроизводителей, среди которых BMW, Ferrari, Ford, Honda, Jaguar - Land Rover, Mercedes-Benz, Renault, Volkswagen. Как отмечает AFP, ассоциация, которая является крупной лоббистской структурой в Европе, выступила категорически против утвержденного в июне Европарламентом плана Еврокомиссии запретить с 2035 года продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), посчитав его нерациональным. В частности, она хотела внедрять гибридные автомобили, у которых есть и ДВС, и электродвигатель.