В борьбе за пост лидера британских консерваторов появился девятый кандидат

Младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт заявила, что выдвигает свою кандидатуру на должность главы Консервативной партии и британского премьера. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает в воскресенье Sky News.

"Наше руководство должно поменяться. Оно должно немного меньше фокусироваться на лидере и намного больше - на стране", - заявила Мордонт.

Таким образом, министр станет уже девятым человеком, который присоединился к гонке за лидерство в британском правительством.

Мордонт также распространила в соцсетях трехминутный видеоролик с объявлением о решении баллотироваться на пост лидера партии. В нем закадровый голос называет "основные ценности страны" - свободу, честность, мужество и сострадание - главными движущими силами Великобритании.