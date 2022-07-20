Сенат Италии выразил доверие премьеру Драги

Сенат Италии выразил доверие премьер-министру Драги. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает агентство Ansa.

В поддержку премьера выступили 95 сенаторов, 38 высказались против.

В голосовании не принимали участия «Движение «5 звезд», «Вперед, Италия» и «Лига».

Ранее сообщалось, что Марио Драги объявил о решении подать в отставку. Он был председателем Совета министров Италии с 13 февраля 2021 года. Он объяснил свое решение тем, что «большинство национального единства, которое поддерживало это правительство с момента его создания, ушло».

Между тем президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку итальянского премьера.