Евросоюз планирует увеличить поставки СПГ из Нигерии

Европейский союз намерен увеличить объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Нигерии. Об этом пишет Premium Times, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Заместитель генерального директора Министерства энергетики Европейской комиссии Мэтью Болдуин заявил, что Европа «находится в затруднительном положении в отношении газа». В связи с чем в ЕС планируют нарастить объемы импорта СПГ из Нигерии.

Болдуин уточнил, что в настоящее время Нигерия поставляет 14% от всего объема импорта СПГ в ЕС. При этом 60% всех поставок газа из Нигерии идут в Европу.

«Мы хотим увеличить то, что в настоящее время составляет 14% от общего объема импорта СПГ из Нигерии, мы хотим, чтобы эта доля росла», - поделился Болдуин.