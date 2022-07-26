Стало известно об отказе «Челси» от Роналду

Стало известно об отказе «Челси» от трансфера португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, передает Trend со ссылкой на «Ленту.ru».

Агент 37-летнего форварда Жорже Мендеш предлагал услуги Роналду тренеру лондонского клуба Томасу Тухелю, однако немец ответил отказом. Встреча прошла в начале июля.

Ранее стало известно, что фанаты мадридского «Атлетико» начали протестовать в социальных сетях против потенциального перехода Роналду в клуб. Португалец ранее выступал в составе принципиального соперника красно-белых «Реала».

23 июля сообщалось, что Роналду готов на переход в «Атлетико». При этом мадридцам необходимо разгрузить платежную ведомость. Из-за ограничений Ла Лиги они не смогут подписать контракт с Роналду без того, чтобы избавиться от звездных игроков.